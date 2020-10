O surto no lar de idosos de Alcoutim, no Algarve, provocou mais duas vítimas, duas mulheres que estavam internadas no Hospital de Faro e que não resistiram à covid-19. São já mortos e 25 infetados na instituição.

No Algarve, há registo de várias outras escolas e infantários com um caso. Situações que estão a ser acompanhadas pela Autoridade de Saúde Pública.