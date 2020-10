Cristiano Ronaldo volta a testar positivo à covid-19

Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à covid-19. O jorgador da Juventus está assintomático e continua a treinar diariamente.

No dia passado dia 13, a Federação Portuguesa de Futebol informou que o internacional português estava infetado. Numa nota publicada no site oficial, a FPF explicava que Ronaldo "(...) foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19, pelo que não defrontará a Suécia".

No dia 14, o jogador voo até Itália e é em Turim que se encontra desde então. O jogador da Juventus tem estado em isolamento.

Ronaldo ainda pode jogar frente ao FC Barcelona para a Liga dos Campeões

A UEFA exige que cada jogador apresente um teste negativo sete dias antes de qualquer jogo da Liga dos Campeões. No entanto, a SIC sabe que a Juventus informou a UEFA que o vírus pode estar já na fase em que não é contagioso.

O clube italiano pede que o organismo gestor do futebol europeu aceite que seja apresentado um resultado negativo 48 horas antes do encontro com o FC Barcelona.