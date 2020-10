Eleições do Benfica em risco devido à proibição de circulação entre concelhos

Com a decisão do Governo de impedir a movimentação de pessoas entre concelhos de 30 de outubro até 3 de novembro, as eleições para a presidência do Benfica, que estão agendadas para dia 30, podem estar em risco.

O clube tem previsto, para além do Estádio da Luz, um local por cada distrito para os sócios votarem, um cenário que implica, para muitas pessoas, a saida do seu concelho de residência.

Esta sexta-feira haverá uma reunião da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica com todas as listas e será tomada uma decisão: ou antecipar ou adiar as eleções para que todos os sócios possam votar.

Governo proíbe circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.

"Cada cidadão não pode circular entre concelhos, como aconteceu no passado", revelou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicando que a medida entra em vigor entre as 00:00 de 30 de outubro até dia 3 de novembro.

A decisão de limitar a circulação de passageiros surge pouco mais de uma semana após o Conselho de Ministros ter anunciado o regresso da situação de calamidade.

"O Governo tem consciência de que este é um fim de semana muito relevante para muitos portugueses, mais no Norte e no centro do que no Sul, mas é-o para muitas famílias", reconheceu a ministra da Presidência.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

No entanto, o Governo decidiu avançar com a limitação de circulação para reduzir o ajuntamento de pessoas num momento de homenagem aos falecidos, que é "carregado de emoção e que propiciaria um dos principais focos de transmissão da doença, que são as atividades em família".

Mariana Vieira da Silva sublinhou que é, precisamente, entre as famílias que se torna mais difícil observar as novas regras de vida em sociedade, nomeadamente o distanciamento físico.