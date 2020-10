Governo vai anunciar medidas para conter surtos de Covid-19 no Vale do Sousa

António Costa afasta hipótese de cerca sanitário ou confinamento nos concelhos mais afetados na região do vale do sousa mas vai avançar com medidas para combater a subida do número de casos.

Perante o agravamento da pandemia Marcelo Rebelo de Sousa diz-se preocupado e pede bom senso.

Na região de Vale do Sousa, onde os casos de Covid-19 se têm multiplicado, o primeiro-ministro garantiu a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e anunciou que serão apresentadas medidas...

para além do aumento de testagem e dos inquéritos epidemiológicos.

Nos últimos 7 dias foram registados 944 novos casos de infeção nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira. Nas previsões dos especialistas, os números do país exigem decisões rápidas

Na procura de uma atuação de consensos, o Presidente da República mantém os encontros com personalidades influentes da saúde...

O Norte continua a ser a região mais afetada, segue-se Lisboa e Vale do Tejo.

O país, que se encontra em estado de calamidade, ultrapassou esta semana os 100 mil infetados.