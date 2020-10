Parlamento discute sexta-feira uso obrigatório de máscara na rua

O Parlamento discute amanhã o uso obrigatório de máscara ou viseira na rua, uma proposta do PSD que difere da do Governo pelo caráter temporário.

A proposta do PSD pretende que todas as pessoas com mais de 10 anos usem proteção individual ao ar livre, sempre que não seja possível manter o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde.

A principal diferença em relação à proposta do Governo é a definição do caráter temporário da medida.

No projeto dos sociais-democratas, a que a SIC teve acesso, não há qualquer referência à aplicação StayAway Covid.

A medida deverá ser aprovada já que existe um largo consenso entre os partidos, apenas o Chega! e o Iniciativa Liberal são contra.

No que respeita à discussão sobre a obrigatoriedade da Aplicação Stay Away Covid foi adiada depois de ter gerado grande polémica.