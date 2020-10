Dois almoços estarão na origem de surto de covid-19 na GNR do Porto

Dois almoços-convívio estarão na origem de um surto de covid-19 que já infetou cerca de 20 militares da GNR colocados no Quartel do Carmo, no Porto.

Segundo o Jornal de Notícias, há vários guardas em isolamento e pelo menos três serviços já foram encerrados.

O primeiro almoço terá reunido 70 militares na messe dos guardas do Quartel do Carmo. Foi a despedida do coronel Jorge Ludovico Bolas, comandante da unidade do Porto desde dezembro do ano passado.

No segundo almoço terão participado 20 pessoas, desta vez, para marcar o fim da carreira de um dos elementos dos recursos humanos.

O Jornal de Notícias refere que o comando-geral da GNR não confirmou nem desmentiu os dois eventos e confirmou apenas haver no Comando Territorial da GNR do Porto 31 militares com testes positivos e 17 suspeitos a aguardarem os resultados dos testes.

GNR abre inquérito

A GNR abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreram os dois almoços festivos com militares do Comando Territorial do Porto.

A GNR esclarece que abriu um processo interno para averiguar as circunstâncias em que ocorriam estas iniciativas, mas garante que da situação "não resultou qualquer limitação ao cumprimento da missão" da Guarda Nacional Republicana, pois o efetivo daquela unidade é de 1.625 militares.

"As instalações em causa foram desinfetadas pela Unidade de Emergência, de Proteção e de Socorro (UEPS)", acrescenta.

A GNR diz que ainda mantém como prioridade "a prevenção da doença, a contenção da pandemia e a garantia da segurança de todos os militares da Guarda e dos cidadãos".

"Para além de garantir a distribuição de equipamento de proteção individual aos militares de todo o dispositivo, está implementado um plano de contingência, ao qual são frequentemente acrescentadas medidas complementares, que prevê o cumprimento escrupuloso das medidas de preservação sanitária e conduta social em vigor", acrescenta a nota da corporação.