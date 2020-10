Níveis de poluição voltam a aumentar depois do confinamento

O confinamento causado pela pandemia pôs o mundo em suspenso. Com milhões de carros parados e aviões no chão, as nuvens de fumo começaram a desaparecer.

A associação Zero, diz que em Lisboa nunca se registaram níveis tão baixos de poluição do ar. Contudo, este cenário foi temporário. O mundo começou a retomar o ritmo, aos poucos, a poluição começou a aumentar.

Os ambientalistas defendem que é preciso apostar em espaços verdes, e em ciclovias nas cidades para atenuar este problema, que mata milhares de pessoas por ano.