Covid-19. Reino Unido com mais 23.012 casos nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou este sábado mais 23.012 casos de covid-19. Além disso, morreram 174 pessoas com a doença nas últimas 24 horas.



Perante o aumento de infetados estão a ser tomadas medidas mais duras para conter a propagação do vírus. O País de Gales entrou na sexta-feira em confinamento nacional. A partir deste sábado, Sheffield é a quarta região no nível mais elevado de restrições.

Liverpool foi a primeira, seguiu-se Lancaster, na sexta-feira foi Manchester, este sábado Sheffield. São já quatro as regiões britânicas no nível máximo de restrições. E todas receberam apoio financeiro do Governo.