O Funchal é o primeiro porto do país a reabrir, mas os tempos são ainda de pandemia e, por isso, apenas quatro passageiros foram autorizados a desembarcar.

O navio saiu do sul de Inglaterra há quatro dias e parou na Madeira numa escala que é sobretudo técnica. Além dos abastecimentos, o armador aproveitou também para voltar a testar as 100 pessoas que estão a bordo antes de seguir viagem para as Caraíbas.