O Hospital de Santarém encerrou a urgência de maternidade.

Todos os casos clínicos críticos estão a ser desviados para os hospitais mais próximos, em causa está a falta de anestesistas depois de uma médica ter testado positivo ao novo coronavirus.

Quem aqui trabalha diz o hospital encontra-se no limite do cansaço e faz de tudo para evitar que outros serviços do hospital se desmanchem, como um castelo de cartas.