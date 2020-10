Covid-19 na Europa. Polícia intervém em 300 festas ilegais em Madrid

Na primeira noite de recolher obrigatório, em Barcelona houve agentes na rua, mas o ambiente foi calmo. No entanto, em Madrid a situação foi diferente. Como conta o jornal ABC, a polícia teve de intervir em 300 festas ilegais e numa ao ar livre com mais de 300 pessoas e muito álcool.

As Canárias, com o surto controlado, são a exceção do recolher obrigatório. O estado de emergência em Espanha vigora durante pelo menos 15 dias, mas o Governo quer prolongá-lo por seis meses, até 9 de maio.

As deslocações entre comunidades autónomas estão proibidas e os ajuntamentos só podem ocorrer com um máximo de seis pessoas.

Em França, um epidemiologista responsável pelo conselho científico para controlar a pandemia no país defende que os casos diários podem chegar a ser o dobro dos registados este domingo. Há recolher obrigatório em várias municípios e o estado de emergência está em vigor até 16 de fevereiro.

A Chanceler alemã avisa que os próximos meses vão ser "muito difíceis" e é preciso cancelar eventos, mesmo em espaços exteriores.

A Rússia registou mais de 17 mil casos num dia. Os estudantes de medicina estão a ser recrutados para os hospitais para ajudar no combate à pandemia.

Na Europa existem mais de 8 milhões e 400 mil infetados e há registo de mais de 250 mil mortos.