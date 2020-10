Covid-19. Hotel na Madeira que aloja turistas infetados está cheio

Dois jogadores do Nacional da Madeira estão infetados com o novo coronavírus numa altura em que, no arquipélago, todos os dias se detetam casos positivos na operação de rastreio no aeroporto.

As autoridades regionais apertaram nos testes à chegada e desaconselham as viagens para fora da Madeira.

Já foram canceladas as festas de Natal e de Fim de Ano, com a exceção do espetáculo de fogo de artifício a 31 de dezembro. É possível que as medidas de combate à pandemia voltem a apertar na Madeira nas próximas semanas.