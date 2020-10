França regista maior número diário de mortes por covid-19 desde abril

A França registou 258 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde abril, divulgaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias francesas, informando igualmente que mais de 13 mil pessoas foram hospitalizadas no mesmo período.

Sobre a situação dos doentes de covid-19 hospitalizados em França, as autoridades precisam que 1.904 pacientes se encontram em estado grave em unidades de cuidados intensivos.

No que diz respeito a novos contágios, as autoridades sanitárias francesas contabilizaram 26.771 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, realçando, no entanto, que foram realizados menos testes de diagnóstico durante o dia de domingo.

Depois do país ter ultrapassado no sábado e no domingo a barreira dos 40 mil e 50 mil novos casos diários, este valor representa um decréscimo acentuado.

Coronavírus em França

Em termos globais e desde o início da crise pandémica, França contabiliza 35.018 óbitos e 1.165.278 pessoas infetadas.

Dos 101 departamentos do país, 92 encontram-se em situação de alta vulnerabilidade.

A taxa de incidência supera os 350 casos de infeção por cada 100 mil habitantes.

