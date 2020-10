“Soluções são adaptadas às circunstâncias, o futebol é diferente das corridas de automóveis”

O ex-diretor-geral da Saúde afirma que é necessário que o Governo explique as medidas que adota no combate à covid-19, mas defende que é complicado, porque se vive um período inédito na história da saúde moderna.

Explica ainda que as soluções são adaptadas às circunstâncias e que por isso as regras são diferentes para o futebol e para as corridas automóveis, assim como nas escolas e lares. Ainda assim, afirma que não basta argumentar isto, mas explicar como é feita essa diferenciação.

Constantino Sakellarides diz ainda que esta segunda vaga pouco tem a ver com a primeira, porque enquanto inicialmente havia um alinhamento – quer por parte da população quer da comunidade política - com as decisões do Governo, considera que esse alinhamento foi agora substituído por uma polarização.

Sobre a pressão no sistema de saúde, recorda que para além do número de casos a aumentar, num hospital os médicos não trabalham todos com doentes covid e que há um número limitado de profissionais dedicados ao vírus. Número esse que pode sofrer baixas porque “os médicos também adoecem e também têm de cumprir quarentena”.

