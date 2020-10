Aulas presenciais do 2.º ciclo em Estremoz suspensas

Os portões continuam abertos mas aulas presenciais do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Estremoz foram interrompidas. Desde segunda-feira que se realizam através do ensino à distância.

São medidas de prevenção, uma vez que os casos de covid-19 já começaram a ser detetados em algumas escolas do concelho. O número de infetados vai aumentando na comunidade.

Também na esquadra da PSP há pelo menos 10 agentes infetados, os restantes estão em isolamento profilático. Os serviços de atendimento e policiamento estão a ser assegurados por elementos do Comando Distrital de Évora.