Centeno defende que país não deve voltar ao confinamento total 

Mário Centeno diz que os riscos de uma retirada precoce dos apoios à economia são "sérios" e exigem uma "avaliação cautelosa". O governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças defende também que o país não deve voltar a um confinamento total, face à pandemia.

"Com a incerteza elevada em que nos encontramos e a recuperação ainda fraca a que assistimos, os riscos de uma retirada precoce dos apoios parecem sérios exigindo avaliações cautelosas", afirmou hoje Mário Centeno em Lisboa durante a conferência "Banca do Futuro", organizada pelo Jornal de Negócios.

Para Centeno, uma retirada precoce dos apoios ao emprego e ao crédito terá assim um "efeito desestabilizador nas condições de oferta e no ritmo de recuperação económica".

No entanto, o governador do Banco de Portugal admite que a extensão das medidas de apoio poderá dar origem "a uma indesejável manutenção do emprego e da afetação de emprego a empresas inviáveis", o que pesará nas perspetivas de crescimento futuras sempre dependentes da realocação de recursos escassos.