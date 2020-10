Covid-19. Cinfães em situação de alerta municipal por causa da pandemia

O concelho de Cinfães, em Viseu, está em situação de alerta municipal. O aumento no número de novos casos, que nas últimas semanas ultrapassou os 200, está a preocupar a autarquia, que reuniu esta tarde a Comissão de Proteção Civil. Na prática, são reforçadas as medidas que já estão em vigor e é elevado o nível de vigilância.

Também em Bragança o número de infetados continua a subir a pique. Só no concelho de Vila Flor há neste momento 70 pessoas infetadas com o novo coronavírus e vários serviços da Câmara Municipal foram encerrados.

Mais a sul, na zona do Carregado, em Alenquer, há um surto numa fábrica de cerâmica. 56 pessoas testaram positivo mas a empresa continua a funcionar com os mais de 300 profissionais com teste negativo.

No Alentejo, a preocupação centra-se em Estremoz, onde há 57 infetados. Há turmas em casa, com aulas à distâncias, depois de terem sido detetados casos entre os estudantes.

Veja também: