Covid-19. Cinfães poderá tomar novas medidas de controlo da doença

Com mais de 200 casos nas últimas semanas, Cinfães está entre os 10 concelhos da área da Administração Regional de Saúde do Norte com maior incidência de doentes com Covid-19.

Apesar das cadeias estarem sinalizadas e as autoridades de saúde manterem a vigilância apertada a possíveis fontes de contágio, a SIC sabe que a comissão de Proteção Civil deverá reunir ainda esta terça-feira. Poderão ser tomadas novas medidas para controlo da pandemia, continuando a tentar controlar a tendência de crescimento do número de casos.

Cinfães foi um dos primeiros concelhos a registar casos num lar. As autoridades de saúde estão a tentar evitar que as cadeias de contágio atinjam a população de risco. O concelho do distrito de Viseu continua a ser o que tem um maior registo de casos Covid-19. Na última semana, mais 84 pessoas contraíram a doença.

Um dos casos mais preocupantes é o da escola Emídio Navarro, onde quatro turmas foram colocadas em isolamento depois de alguns alunos terem testado positivo.

No hospital de Viseu, apesar dos receios face ao aumento do número de casos na região, o hospital mantém o primeiro nível de resposta no que toca a camas de internamento. Estão neste momento 23 pessoas internas, duas nos cuidados intensivos. A administração hospitalar tem já preparada a possibilidade de uma nova enfermaria ser adaptada a doentes Covid-19, caso o número de pacientes que precisem de internamento mantenha a tendência de subida.