Hospital de Braga tem 75% das camas para doentes covid ocupadas

O Hospital de Braga tem uma taxa de ocupação de 75% das camas atualmente disponíveis para doentes covid-19, anunciou esta terça-feira a administração daquela unidade à Lusa.

Numa resposta escrita, o Hospital de Braga revelou à Lusa que tem atualmente internados em enfermaria 42 doentes infetados com o novo coronavírus, 18 dos quais transferidos dos Centro Hospitalar Tâmega e Sousa.

Ativado nível 2 do Plano de Contigência

Nos cuidados intensivos do Hospital de Braga há sete doentes com covid-19 e foi já ativado o nível 2 do Plano de Contingência.

"A atividade assistencial programada não foi, até ao momento, afetada", refere ainda a administração.

As visitas estão suspensas desde o início da pandemia.

A administração sublinhou que o número de camas reservadas para doentes infetados pelo vírus SARS-CoV-2 "será reajustado sempre que a situação epidemiológica assim o justifique".

"Caso seja necessário, em enfermaria, as camas reservadas para a covid podem ultrapassar a centena e meia e em UCIP (Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente) podem ultrapassar as 40", acrescentou.

Braga registou aumento de 12,6% de casos numa semana

O número de casos ativos de infeção pelo novo coronavírus teve 12,6% de aumento percentual em Braga numa semana, segundo relatórios da Direção-Geral da Saúde.

O concelho de Braga, entre dia 19 de outubro e segunda-feira, registou 230 novos casos, passando de 1.819 para 2.049 infeções ativas.