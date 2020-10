ONU cancela reuniões presenciais após casos de covid-19

As Nações Unidas decidiram cancelar todas as reuniões presenciais após um Estado-membro da organização ter reportado cinco casos de infeção pelo novo coronavírus entre os funcionários da sua missão de representação, foi divulgado esta terça-feira.

O presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas, Volkan Bozkir, enviou esta terça-feira uma carta a informar os 193 Estados-membros da organização sobre esta decisão, que foi tomada após uma recomendação da unidade médica da ONU.

Na missiva, Volkan Bozkir não identificou o Estado-membro que relatou os cinco casos da doença covid-19.

No entanto, fontes diplomáticas, citadas pela agência Associated Press (AP) e que falaram sob condição de anonimato, indicaram que o país em questão é o Níger.

O embaixador do Níger junto da Organização das Nações Unidas (ONU), Abdou Abarry, conta com uma equipa de 17 pessoas, de acordo com o último diretório da organização liderada pelo secretário-geral, António Guterres.

O porta-voz da Assembleia-geral das Nações Unidas, Brenden Varma, indicou, entretanto, que o rastreamento de contactos deverá "ser feito de forma rápida e eficiente".

Recentemente, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, precisou que entre 1.300 e 1.400 pessoas entram diariamente no edifício da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.