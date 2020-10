Covid-19. Hospital de Viseu ultrapassa 80% da capacidade de internamento

O hospital de Viseu ultrapassou, nos últimos dias, os 80% da capacidade de internamento para doentes com Covid-19. Na unidade de cuidados intensivos já se alargou o internamento que, inicialmente, estava previsto para doentes com outras patologias

Em sete dias, foram confirmados perto de 400 casos de infeção pelo novo coronavírus no distrito. O número de pessoas internadas com Covid-19 já atinge os 80%, e o cenário complica-se na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Neste momento há cinco doentes na UCI do hospital de Viseu.

A direção clínica já começou a usar camas e ventiladores que inicialmente estavam definidas para doentes não Covid-19.

Para além disso, três funcionárias da empresa contratada para servir refeições testaram positivo. Foram realizado testes em quatro funcionárias consideradas contactos de risco, tendo os resultados sido negativos. Segundo o que a SIC apurou, não houve constrangimentos na prestação de serviços.

Ainda no distrito de Viseu, as preocupações voltam-se para o lar do Caramulo, em Tondela, onde os casos voltaram a aumentar e há registo de uma vítima mortal. Neste momento há 35 infetados, entre utentes e funcionários.