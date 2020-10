Covid-19. Von der Leyen faz novas recomendações aos Governos e avisa para um Natal diferente

Ursula von der Leyen sublinhou que "levará tempo" até que uma vacina possa ser testada de maneira a ser considerada "eficaz e segura" contra a Covid-19 e que, como tal, não pode ser considerada um "acontecimento milagroso".

A Presidente da Comissão Europeia avança uma capacidade de vacinação de 700 milhões de pessoas, com o grande número de doses a ser entregue a partir de abril.

As declarações foram feitas durante a apresentação de um documento da Comissão Europeia que estabelece um conjunto de recomendações aos Estados-membros para "limitar a propagação do coronavírus, salvar vidas e fortalecer a resiliência do mercado interno".

Von der Leyen disse ainda que "o Natal deste ano será diferente" devido à pandemia de covid-19, e depende "muito" de como a União Europeia reagir ao crescimento de casos nas "próximas semanas".