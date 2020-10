Equipas de saúde pública reforçadas para apoiar realização dos inquéritos epidemiológicos

As equipas das unidades de saúde pública foram reforçadas com mais de 150 pessoas para apoiar na realização dos inquéritos epidemiológicos, entre os quais alunos de enfermagem, informou esta quarta-feira o Governo.

Os números foram revelados durante a habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal pelo secretário de Estado e Adjunto da Saúde, que explicou que o reforço foi, em parte, possível com o recurso a estudantes das escolas médicas e de enfermagem.

"Houve, de facto, uma bolsa grande de recrutamento, não só de estudantes", disse António Lacerda Sales, precisando que na terça-feira as equipas da região Norte contavam com mais 50 pessoas e 97 em Lisboa e Vale do Tejo, sendo que no total havia um reforço de mais de 150 rastreadores.