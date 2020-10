Privados da região de Lisboa sem capacidade para receber doentes covid

Nenhum dos hospitais privados de Lisboa e Vale do Tejo tem disponibilidade para receber doentes covid-19 do Serviço Nacional de Saúde.

A falta de capacidade foi esta quarta-feira comunicada às autoridades de saúde que estão a fazer um levantamento em todo o país.

Mais 24 mortes e 3.960 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 24 mortes e 3.960 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.371 para 2.395, mais 24 do que na terça-feira - 8 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Norte, 4 na região Centro e 1 no Alentejo.

Já o número de infetados subiu de 124.432 para 128.392, mais 3.960 casos.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias.