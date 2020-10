Adeptos do surf ignoram medidas de segurança na Nazaré

As autoridades admitem que não conseguem nem têm forma de controlar o ajuntamento desta manhã na Nazaré.



Há centenas de adeptos de surf na falésia da praia do norte.

No mar, estão surfistas de todo o mundo a desafiar as ondas. As previsões para hoje apontam para que atinjam entre os 4 e os 5 metros..

Cá em cima, procura-se o melhor ponto de observação, da primeira grande ondulação da época.

A protecção civil, os bombeiros e a polícia marítima estão no local, onde é claro o ajuntamento e o distanciamento físico está a ser ignorado. Mesmo o uso obrigatório de máscara não é cumprido por todos.