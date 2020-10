Ajuntamento na Nazaré. Dezenas de pessoas sem máscara obrigatória 

Milhares de pessoas juntaram-se esta quinta-feira de manhã, na praia do Norte, na Nazaré, para ver as ondas gigantes. Muitos não cumpriram com o distanciamento físico recomendado e não usaram máscara.

A recente lei, que entrou em vigor esta quarta-feira, terá sido colocada em causa. O decreto diz que "o uso da máscara é obrigatório para quem tem mais de 10 anos e circule ou permaneça em espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico se mostre impraticável".

A autarquia diz que não se trata de um evento organizado e, por isso, limitou-se a sensibilizar o público.

O evento das ondas gigantes da Nazaré só deverá decorrer entre novembro e fevereiro. Por esta altura, os surfistas concentram-se na praia do Norte porque as previsões indicam boas ondas e possíveis recordes.