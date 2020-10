As imagens da concentração de adeptos do surf na Nazaré 

A pandemia de covid-19 não afastou a comunidade do surf da Praia do Norte, na Nazaré, onde surfistas de todo o mundo procuram bater um novo recorde.

A primeira grande ondulação de inverno prevê ondas gigantes de 4 a 5 metros e está a chamar muita gente à praia do Norte.

As autoridades admitem que não conseguem, nem têm forma de controlar o ajuntamento.

As imagens mostram que nem a pandemia afastou os adeptos do surf das arribas. Em busca do melhor ponto de observação, o distanciamento físico é praticamente ignorado e mesmo o uso obrigatório de máscara não é cumprido por todos, mesmo em situação de ajuntamento.

Nazaré proíbe acesso ao Farol para evitar excessiva concentração de público

A Câmara e a Capitania da Nazaré decidiram cortar o acesso pedonal à estrada do Farol, para conter a excessiva concentração de público que assiste às ondas gigantes e garantir condições de segurança, informou o capitão do Porto.