Covid-19 em Inglaterra. Quase 100 mil pessoas são infetadas todos os dias

Todos os dias são infetadas quase 100 mil pessoas com o novo coronavírus em Inglaterra. As conclusões são de um estudo realizado pelo Imperial College de Londres, a pedido do Governo britânico. Este valor ultrapassa bastante os números oficiais de todo o Reino Unido.

Considerada a mais precisa avaliação da epidemia de Inglaterra, o estudo avança ainda que o índice de contágio em Inglaterra é já de 1,6 e que em Londres chega quase aos três.

O Governo britânico diz estar atento ao avanço da pandemia, mas recusa, para já, a hipótese de um novo confinamento nacional.

Nas últimas 24 horas, o Reino Unido ultrapassou as 300 vítimas mortais pelo segundo dia consecutivo.