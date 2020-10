Covid-19. Lares são as instituições que mais preocupam

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 33 mortes e 4.224 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.395 para 2.428, mais 33 do que na quarta-feira. Já o número de infetados subiu de 128.392 para 132.616, mais 4.224 casos nas últimas 24 horas.

Atualmente, os lares são as instituições que mais preocupam as autoridades de saúde. Esta quinta-feira, foram também detetados casos de covid-19 entre profissionais da cadeia de Custóias, em Matosinhos.

No total, em todas as cadeias do país, estão infetados 17 reclusos 36 funcionários.