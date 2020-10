Covid-19. Líderes europeus debatem coordenação de esforços na segunda vaga

Os líderes europeus regressam esta quinta-feira às reuniões por videoconferência. O Presidente do Conselho Europeu quer um debate sobre a coordenação na política de testes, rastreio de contactos e ainda sobre os critérios de distribuição das futuras vacinas contra a covid-19.

Charles Michel confia que entre o final deste ano e o início do próximo, poderá já haver quatro vacinas disponíveis, mas avisa que não são suficientes para vacinar toda a gente.

OMS afirma que Europa voltou a ser o epicentro global da pandemia

"A Europa é mais uma vez o epicentro da doença, mas ainda podemos reverter esta tendência", disse o diretor de emergências sanitárias da OMS, Mike Ryan, que pediu "maiores sacrifícios" e que se siga o exemplo de países que conseguiram evitar novas ondas da covid-19.

A diretora técnica da OMS para a covid-19, Maria Van Kerkhove, acrescentou que os especialistas "ainda têm a esperança de que não sejam necessários novos confinamentos nacionais", como aqueles implementados na primavera no hemisfério norte e que se possa controlar as cadeias de transmissão com outras ferramentas como o rastreio de contactos.

"O CANSAÇO É REAL, MAS NÃO DEVEMOS DESISTIR"

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou por sua vez que a organização "compreende o cansaço físico e mental" que a pandemia está a causar em algumas sociedades que tiveram que trabalhar mais em casa, não puderam organizar grandes celebrações em grande parte do ano ou nem sequer tiveram a possibilidade de dizer adeus aos entes queridos que faleceram.

"O cansaço é real, mas não devemos desistir", sublinhou, pedindo aos líderes políticos que façam todos os possíveis para proteger os profissionais de saúde e evitar que os hospitais e unidades de cuidados intensivos atinjam o limite da sua capacidade.

