Covid-19. Ruas mais vazias em Paços de Ferreira por causa das medidas restritivas

Três concelhos do Vale do Sousa estão com medidas mais apertadas há uma semana. Em Paços de Ferreira, o concelho onde há mais casos, os comerciantes lamentam a falta de movimento nas ruas e resistem como podem às medidas restritivas para conter a pandemia de covid-19.



Mais 33 mortes e 4.224 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 33 mortes e 4.224 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.395 para 2.428, mais 33 do que na quarta-feira - 12 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 16 no Norte, 5 na região Centro.

Já o número de infetados subiu de 128.392 para 132.616, mais 4.224 casos nas últimas 24 horas.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, estando agora internadas 1.834 pessoas, mais 40 do que na quarta-feira, das quais 269 (mais sete) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.