Covid-19. Três infetados na Crinabel, em Lisboa

Há três infetados com covid-19 na Crinabel, em Lisboa. A SIC sabe que o foco está circunscrito e que os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais estão em isolamento.

Todos as pessoas foram transferidas para outro local e regressam na próxima segunda-feira.

Esta quinta e sexta-feira as instalações vão ser desinfetadas. Todos os utentes e funcionários vão ser testados nos próximos dias.

A SIC tentou falar com a diretora da instituição, que não quis prestar esclarecimentos.

MAIS 24 MORTES E 3.960 CASOS DE COVID-19 EM PORTUGAL

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 24 mortes e 3.960 novos casos de covid-19 em Portugal. O número de mortes subiu de 2.371 para 2.395, mais 24 do que na terça-feira - 8 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Norte, 4 na região Centro e 1 no Alentejo. Já o número de infetados subiu de 124.432 para 128.392, mais 3.960 casos.

Há mais 47 doentes internados, totalizando 1794. Nos cuidados intensivos estão 262 doentes, mais 9 em relação a terça-feira.

Quanto a doentes recuperados há mais 1.657, totalizando 74.001 desde o início da pandemia.

