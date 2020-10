Em plena pandemia, Peru confirma primeiro caso de difteria em 20 anos   

A difteria é uma doença infecciosa que se transmite, de pessoa para pessoa, através das gotículas de saliva. Afeta a garganta e pode provocar a obstrução das vias respiratórias e, em casos mais graves, a morte.

Para esta, como para outras doenças, existe uma vacina eficaz mas, por causa da pandemia, em vários países, a taxa de imunização baixou drasticamente.

O surgimento do primeiro caso de difteria, em 20 anos, no Peru está a preocupar as autoridades que colocaram em prática um plano para evitar um novo surto.

Acompanhados por patrulhas militares, dezenas de médicos saíram às ruas de Lima, para detetar possíveis infetados e vacinar adultos e crianças.