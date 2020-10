Covid-19. EUA registam recorde diário de 91.295 novos casos

Os Estados Unidos da América (EUA) registaram esta sexta-feira um novo recorde diário de contágios pelo novo coronavírus desde o início da crise pandémica, ao contabilizarem 91.295 novos casos nas últimas 24 horas, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins.

Com este novo número diário, o país totaliza 8.940.170 casos confirmados da doença covid-19 e fica cada vez mais próximo de atingir a barreira dos nove milhões de infetados pelo novo coronavírus.

A contagem publicada pela Universidade Johns Hopkins dá conta igualmente de que foram registados 1.021 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 228.625 o número de mortes associadas à doença covid-19 no território norte-americano.

Apesar de não liderar em casos de infeção, o Estado de Nova Iorque continua a ser o mais atingido no país em termos de mortes, com 33.444 óbitos.

Só na cidade de Nova Iorque, as vítimas mortais associadas ao novo coronavírus já são 23.989.

Ainda ao nível das vítimas mortais, Texas (18.276), Califórnia (17.553), Florida (16.648) e Nova Jersey (16.332) também são Estados que apresentam números bastante elevados.

Outros Estados com um grande número de mortos são Massachusetts (9.951), Illinois (9.945), Pensilvânia (8.743), Georgia (7.923) e Michigan (7.653).

No que diz respeito aos contágios, Califórnia soma 921.673 casos, seguida pelo Texas (918.520) e pela Florida (794.624).

O Estado de Nova Iorque surge na quarta posição com 503.176 casos de infeção.

O atual número provisório de mortes - 228.625 - excede em muito o limite inferior das estimativas iniciais da Casa Branca (administração norte-americana), que projetava no melhor dos cenários entre 100.000 e 240.000 vítimas mortais associadas à doença covid-19.

Covid-19 nos EUA. Os problemas depois da alta hospitalar

Os enviados especiais da SIC aos Estados Unidos estiveram com uma emigrante portuguesa, Clarisse Frias, em Linden, no estado de Nova Jérsia, onde há uma grande comunidade portuguesa e onde os números de casos confirmados têm disparado. A emigrante esteve infetada em março.

À SIC, a portuguesa mostrou as contas que começaram a chegar cerca de "uma semana ou duas" depois de ter saído do hospital, uma delas de 107 mil dólares pela estadia e tratamentos. Clarisse Frias exemplificou que 77 mil dólares, por exemplo, são para "acomodações".

O jornalista Ricardo Costa, um dos enviados especiais da SIC, contou em direto no Jornal da Noite que na quarta-feira falou com uma pessoa que recebeu contas no valor de 1 milhão e meio de dólares.

A pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.