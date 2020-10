Covid-19. Restrições levam a adiamento de concertos 

A decisão, que se estende ao adiamento do concerto dos Xutos e Pontapés na Arena Super Bock, no Porto, foi tomada em conjunto com os artistas, depois de analisarem que a percentagem de venda de bilhetes para residentes longe do concelho das salas era elevada. Ainda que o Governo tenha autorizado que residentes nos conselhos vizinhos aos das salas se deslocassem às mesmas, nos dias de circulação limitada, se estivessem na posse do bilhete para os espetáculos.

Para quem já tinha comprado, os bilhetes são válidos para as novas datas já anunciadas: 8 de novembro para o concerto de Plutónio e 12 de dezembro para o dos Xutos e Pontapés, nos mesmos locais.

Ainda assim, a grande maioria dos espetáculos previstos 30 de Outubro e 3 de novembro, como os da programação do Centro Cultural de Belém, vão realizar-se.

Circulação entre concelhos limitada até terça-feira

A circulação de pessoas para fora do concelho de residência está limitada em Portugal desde as 00:00 desta sexta-feira, até às 06:00 de terça-feira, no âmbito das medidas para conter a pandemia de covid-19.

A medida decretada pelo Governo vai vigorar num período que inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, 1 de novembro, e o Dia de Finados, no dia seguinte, quando muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

A fiscalização vai ser apertada até terça-feira e quem não seguir as regras, incorre num crime de desobediência, punível com uma coima que pode chegar aos 500 euros.