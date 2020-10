Cristiano Ronaldo recuperado da Covid-19

Cristiano Ronaldo está recuperado da Covid-19 e poderá, 19 dias depois, deixar o isolamento que estava a cumprir casa, em Turim.

A informação foi confirmada pela Juventus, num comunicado emitido no site oficial do clube, no qual pode ler-se que o internacional português submeteu-se a um novo teste e que "o resultado deu negativo".

"O jogador está assim curado ao fim de 19 dias e não terá de manter-se em isolamento em casa", refere ainda a "Vecchia Signora".

Alberto Lingria

Ronaldo testou positivo à Covid-19 durante a última concentração da Seleção Nacional, a 13 de outubro, e falhou todos os jogos de Portugal e da Juventus desde então.