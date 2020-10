Economia alemã cresceu 8,2% no 3º trimestre face ao anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 8,2% no terceiro trimestre face ao trimestre anterior, quando a economia se contraiu 9,7% devido à crise da pandemia da covid-19, anunciou hoje a agência federal de estatística alemã (Destatis).

A forte recuperação deveu-se principalmente ao aumento do consumo privado, investimentos e exportações, embora o Governo alemão não espere uma recuperação para os níveis pré-crise até do final de 2021.

O ministro da Economia alemã, Peter Altmaier, disse também que o Executivo estima que a economia nacional irá contrair-se 5,5% no ano como um todo, mais três décimas que a anterior, mas que seria a maior registada em mais de sete décadas.

Além disso, Altmaier explicou numa conferência de imprensa que o Governo alemão prevê que a economia nacional crescerá 4,4% em 2021, embora tenha advertido que o elevado grau de incerteza quanto à evolução futura da pandemia poderia alterar significativamente esta previsão.

Esta previsão baseia-se no facto de que a maior economia da Europa fará apenas 0,4% de progresso no quarto trimestre, disse o ministro.

Anteriormente, o Governo alemão estimou que o crescimento nesse período seria de 1,1%, mas reviu-o em baixa devido à situação da pandemia no resto da Europa - o principal destino das exportações alemãs - e ao novo pacote de restrições que foi aprovado na Alemanha.

Bares e restaurantes, teatros e cinemas, 'spas', bordéis, piscinas e ginásios terão de fechar as suas portas durante todo o mês de novembro para tentar conter a pandemia, enquanto o comércio retalhista e grossista (bem como as escolas) permanecerão abertos.

Os números de novas infeções dispararam nas últimas semanas, com vários picos consecutivos nos últimos dias. Um novo recorde foi estabelecido hoje, com 18.681 casos nas últimas 24 horas.

Outras economias industrializadas sofreram recuperações no terceiro trimestre após o colapso do segundo trimestre.

Esta semana foi revelado que os Estados Unidos cresceram 7,4% entre julho e setembro, França 18,2% e Espanha 16,7%.

A contração do segundo trimestre na Alemanha, coincidindo com as fortes restrições impostas para impedir a propagação da pandemia, foi a maior registada desde a Segunda Guerra Mundial. Tanto o consumo interno como as exportações entraram em colapso.