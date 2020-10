“Em Portugal os seguros mandam no Parlamento e as leis são feitas como eles querem”

O Governo está a ponderar um confinamento total nas duas primeiras semanas de dezembro, ou seja, tudo encerrado, incluindo comércio e restauração. A única exceção são as escolas.

Ao que a SIC apurou, esta é uma das medidas que está em cima da mesa para tentar que se chegue ao Natal com uma situação mais controlada do que a que vivemos agora.

José Gomes Ferreira considera que o impacto de um confinamento total pode ser muito grande.

“Acabámos de ver indicadores que não são só portugueses, são também europeus, de um regresso a uma situação de maior crise económica. A própria Christine Lagarde foi muito clara quando disse 'estamos a voltar atrás na tímida recuperação e novembro vai ser muito complicado, vai ser um mês dos piores a que já assistimos'”, afirma.

José Gomes Ferreira diz que a presidente do Banco Central Europeu está já a antecipar aquilo que é um fim de ano complicado em termos económicos.

Questionado sobre se o confinamento total deve ser aplicado, diz que não. Sublinha que é uma medida que deve ser muito ponderada e recorda a importância do último trimestre para a economia.

“Todos devem ter consciência de que o ultimo trimestre é decisivo para compor aquilo que é o conjunto da situação económica do ano. E o que nós vimos foi um segundo trimestre desastroso com 16,5% de queda do PIB”, afirma.

“Recolher obrigatório localizado deve impor-se”

Para José Gomes Ferreira, o recolher obrigatório localizado devia impor-se, tal como já aconteceu em alguns concelhos da região Norte, os mais afetados pela pandemia.

Considera que tudo deve ser bem ponderado, localizado e cirúrgico.

Polémica dos seguros de saúde

“Para que é que servem os seguros de saúde se não servem para prevenir doenças que ninguém conhece e podem aparecer?”, questiona José Gomes Ferreira.

A explicação da Associação Portuguesa de Seguradores é clara quando diz que, por regra os internamentos e tratamentos de doentes covid estão de fora das apólices de seguro, por se tratar de um risco global que pode pôr em causa o equilíbrio do sistema.

No entanto, existem algumas exceções. Uma delas é a Multicare, mas não é caso único: a seguradora francesa MGEN cobre todas as despesas dos doentes Covid.

São exceções, mas a maioria dos seguros de saúde em Portugal continua a não pagar os internamentos em caso de infeção pelo novo coronavírus.

“Em Portugal os seguros mandam no Parlamento e as leis são feitas como eles querem”

José Gomes Ferreira diz que as seguradoras têm de ter ética e devem perceber que nos momentos de crise e de aperto, a abordagem tem de ser estratégica e, como tal, “têm de ter essa generosidade e o Estado tem de ser forte nestas alturas”.

“Em Portugal os seguros mandam no Parlamento e as leis são feitas como eles querem”, lamenta.

Um Estado decente e que quer defender todos os cidadãos devia dizer assim às seguradoras da área da saúde: “desculpem os senhores só podem operar em Portugal se tirarem daí essa cláusula porque isso é tudo o que é antiseguro”.

A maioria das seguradoras têm uma cláusula que diz que o seguro não cobra catástrofes naturais, pandemias e epidemias.