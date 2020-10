MotoGP no Algarve poderá realizar-se sem público

O Grande Prémio de MotoGP, que se realiza dentro de três semanas no Autodromo Internacional do Algarve, em Portimão, poderá não ter público. Depois dos erros identificados na realização de Fórmula 1, as autoridades de saúde estão a avaliar a evolução da pandemia.

Entre os poucos vigilantes a ordenar as bancadas, a falta de rigor na admissão de espetadores e na manutenção dos lugares, os erros realizados na prova de Fórmula 1, que decorreu entre 23 e 25 de novembro, já foram identificados pelas autoridades de saúde.

Sabendo que este evento gerou, para já, 14 infeções de Covid-19, fica por decidir se o Grande Prémio de MotoGP irá ter ou não público. Atualmente há 879 casos ativos, 34 dos quais estão em internamento. Há três doentes nos cuidados intensivos.