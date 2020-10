Surtos de covid-19 em lares continuam a ser motivo de grande preocupação

Casa de saúde mental São João de Deus

Em Barcelos, há um surto de Covid-19 na casa de Saúde São João de Deus, com 63 utentes e 11 funcionários infetados.

A seção regional do Norte da ordem dos enfermeiros denunciou, entretanto, que a falta de profissionais está a pôr em causa o tratamento dos utentes. Mas a direção da instituição, dedicada ao tratamento de doenças mentais, garante que cumpre as normas da DGS.

Lar Nossa Senhora da Encarnação

Um surto de covid-19 num lar de Buarcos, na Figueira da Foz, fez 63 infetados, entre os quais 62 utentes e um profissional de saúde.

O alerta chegou depois de uma utente ter sido transportada para o hospital para uma intervenção cirúrgica de urgência. Acusou positivo no mesmo dia em que os funcionários faziam um teste de rotina por amostragem. As autoridades de saúde testaram de imediato os 99 utentes do lar que tem capacidade para 106.

Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa

Subiu para seis o número de vítimas mortais associadas ao surto de covid-19 em Vila Viçosa. Durante esta sexta-feira, os utentes infetados da Santa Casa da Misericórdia estão a ser transferidos para um hospital de campanha.

Na vila continuam a ser feitos testes à comunidade para apurar a verdadeira dimensão do surto que já levou ao encerramento das escolas.