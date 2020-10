Condutores cumprem proibição de circular entre concelhos mas filas incomodam

Continua a fiscalização nas estradas de todo o país para assegurar a proibição de circular entre concelhos. As forças de segurança dizem que as regras estão a ser cumpridas por grande parte dos condutores mas alguns mostram-se insatisfeitos pelas longas filas de trânsito provocadas pelas operações da GNR e da PSP.

Na Ponte 25 de Abril, onde esse condicionamento é mais visível, as autoridades decidiram não mandar parar todas as viaturas que circulam de Lisboa para a Margem-Sul, apenas algumas, para evitar constragimentos. Mas o Diretor Nacional da PSP, o superintendente-chefe Magina da Silva, lembra que é impossível "fazer cumprir a resolução do conselho de ministros sem mandar parar as viaturas".