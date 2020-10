Covid-19. Beira Interior tem mais de mil casos ativos

Há novos surtos de covid-19 em lares e centros de dia na Beira Interior. No lar de Vila Cortez do Mondego, na Guarda, apareceram 10 casos, e o Centro Paroquial de Valverde, no Fundão, regista 30 pessoas infetadas.

O universo de infetados no Fundão é 103 pessoas. 85 em lares e 18 na comunidade. Com 132 casos, Belmonte é o concelho mais pequeno da Cova da Beira com maior número de infetados. A Covilhã regista 73 casos ativos ao mesmo tempo que o concelho da Guarda já ultrapassou os 400.

O último surto despertou no lar de São Domingos em Vila Cortes do Mondego. Cinco das 20 funcionárias e cinco em 70 utentes têm o vírus. A saúde pública foi notificada, mas sem resposta.