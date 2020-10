Estados Unidos registam 100 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Mundo já ultrapassou a barreira dos 45 milhões de infetados com o novo coronavírus. Nos Estados Unidos a situação preocupa, com nove milhões de casos confirmados desde o início da pandemia de Covid-19.

Nas últimas 24 horas, registou mais de 100 mil infeções. Terá sido o primeiro país a atingir este número num só dia.



No Peru, onde a taxa de mortalidade por Covid-19 é das mais altas do Mundo, foram encerrados cemitérios e igrejas, numa altura em que se celebra o Dia dos Mortos no país. Já em Taiwan, onde há 200 dias não é registado qualquer caso com origem local, celebra-se com uma marcha do orgulho LGBT.