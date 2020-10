Hospitais da Covilhã e da Guarda reforçam resposta à pandemia

Na Covilhã e na Guarda, os hospitais reforçaram esta semana o número de camas de internamento para dar resposta à pandemia. Na região, o número de casos ativos ganhou dimensão nos últimos dias com surtos identificados em vários lares.

Na área de abrangência da unidade local de saúde da Guarda não há um único concelho que não tenha focos de infeção e o da Guarda encabeça a lista. Esta semana o número de casos ativos duplicou, ultrapassa os 400, e o Hospital Sousa Martins ativou o nível 2 do plano de contingência.

No centro hospitalar da Cova Da Beira, na Covilhã, na sexta-feira eram 18 os doentes internados, na Guarda contavam-se 44 no total, 6 nos cuidados intensivos. Mas o maior desafio ainda está para vir, o de conseguir manter a capacidade de resposta à nova doença quando surgirem as habituais infeções respiratórias de inverno.

Os administradores das duas unidades de saúde garantem que para já material e equipamentos de proteção individual são suficientes e que os hospitais têm ainda capacidade de resposta para enfrentar a pandemia.