Plantel do Moreirense regista mais três casos de covid-19

Os futebolistas Kewin, Nuno Costa e Galego tiveram testes positivos para o novo coronavírus e falharam o jogo do Moreirense com o Rio Ave, da sexta jornada da I Liga, confirmou este sábado à agência Lusa fonte minhota.

Os três atletas são baixas de última hora no emblema vimaranense e juntam-se ao guarda-redes Miguel Oliveira, ao defesa Matheus Silva e ao treinador principal Ricardo Soares no lote de infetados.

O guarda-redes Kewin tinha recuperado da fratura de um dedo do pé esquerdo e foi convocado, mas acabou por ficar ausente, tal como o colega de setor Nuno Costa, deixando a baliza do Moreirense entregue apenas ao habitual titular Mateus Pasinato.

Já os extremos Yan e Lucas Rodrigues ficaram afastados da visita a Vila do Conde por problemas físicos, tal como o guarda-redes Kewin, os defesas Abdu Conté e Pedro Amador, o médio Sori Mané e os avançados André Luís e Derik Lacerda.

Em sentido inverso, o defesa Anthony D'Alberto está quase recuperado da lesão no joelho direito e começou a partida com o Rio Ave a partir do banco de suplentes, além do defesa Reynaldo e dos médios David Tavares, Ibrahima Camará e Gonçalo Franco.

Face à ausência do treinador Ricardo Soares, os 'cónegos' estão a ser orientados pelos adjuntos Leandro Mendes e Raul Faria no jogo desta tarde, que vão perdendo pela margem mínima, com um golo de Lucas Piazón, aos 14 minutos.

O Moreirense, quinto colocado, com oito pontos, defronta o Rio Ave, oitavo, com seis, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, num duelo da sexta jornada da I Liga, que arrancou às 18:00 e tem arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.