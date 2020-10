Primeiro-ministro anuncia novas medidas de combate à pandemia

O primeiro-ministro fala este sábado ao país e anuncia novas medidas de combate à pandemia da covid-19, depois da reunião de Conselho de Ministros e um dia depois de António Costa ter recebido os partidos com assento parlamentar com vista a um consenso sobre estas decisões.

Acompanhe a declaração em direto:

Direto

Perante o agravamento da situação a nível nacional, o primeiro-ministro reuniu-se sexta-feira com os partidos com assento parlamentar, enquanto o ministro da Economia recebeu os parceiros sociais sobre as possíveis medidas de contenção.

Covid-19. Portugal com mais 39 mortes, 4.007 infetados e novo máximo em cuidados intensivos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste sábado que há mais 39 mortes e 4.007 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O país regista também um novo máximo de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) desde o início da pandemia de Covid-19, com 286 pessoas hospitalizadas, segundo a DGS.

O valor máximo de internamentos em cuidados intensivos foi registado na sexta-feira, 30 de outubro, dia em que 275 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com Covid-19.

Continuam ativos 58.492 casos, mais 1.137, e 2.831 pessoas recuperaram da doença em relação a sexta-feira.

No caso dos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora de 1.972 pessoas, mais 45 do que na sexta-feira, das quais 286 (mais 11) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.