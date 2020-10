A partir deste domingo, os técnicos do INEM deixam de poder desempenhar funções noutras entidades. A justificação passa pela necessidade de minimizar o risco de infeção por Covid-19.

As corporações de bombeiros falam em decisão infundada e que vai fragilizar ainda mais o socorro no interior do país. Só no distrito de Viseu, são mais de 40 bombeiros que ficam impedidos de exercer funções.