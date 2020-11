Autarcas da Área Metropolitana do Porto saúdam novas medidas do Governo

Os 17 municípios da Área Metropolitana do Porto integram a lista de concelhos que passam a ter medidas mais restritivas a partir de quarta-feira. Os autarcas dizem que a decisão do Governo vai ao encontro do que já tinham pedido

Nas ruas do Porto, as opiniões variam. Há quem concorde com as medidas e há quem ache que prejudicam mais do que ajudam.