Autoridades vão continuar na estrada até à madrugada de terça-feira

A circulação de pessoas para fora do concelho de residência tem estado limitada em Portugal desde as 00:00 de sexta-feira e manter-se-á até às 06:00 de terça-feira, no âmbito das medidas para conter a pandemia de covid-19.

A fiscalização vai ser apertada até terça-feira e quem não seguir as regras incorre num crime de desobediência, punível com uma coima que pode chegar aos 500 euros. GNR e PSP asseguraram este fim de semana que só avançava quem tivesse justificação para o fazer.

A medida decretada pelo Governo e vigora num período que inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, 1 de novembro, e o Dia de Finados, no dia seguinte, quando muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

