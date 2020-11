Combate à Covid-19. Governo investe no reforço do SNS

Parte da estratégia do Governo no combate à Covid-19 passa por um reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O primeiro-ministro anunciou mais camas até ao final do ano nas Unidades de Cuidados Intensivos, que começam a estar perto do limite. Um reforço que será ainda maior no primeiro trimestre de 2021.

Para além disso, os hospitais vão ter mais enfermeiros e médicos intensivistas, que vão ser contratados, e a Linha Saúde 24 vai poder passar declarações de isolamento profilático.